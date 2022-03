Wsj: "Sospetto avvelenamento per Roman Abramovich e i negoziatori ucraini"

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il sospetto attacco potrebbe essere stato commesso da alcuni a Mosca che volevano sabotare le trattative per mettere fine alla guerra.

Roman Abramovich

Kiev

Wall Street Journal

era stato sin dall'inizio del conflitto visto come un possibile negoziatore di pace. Tant'è vero che sarebbero stati gli ucraini a chiedere la sua presenza al tavolo delle trattative con gli emissari del Cremlino. E proprioavrebbe anche "protetto" Abramovich dalle sanzioni economiche da parte degli Stati Uniti. Secondo ilAbramovich e i negoziatori di pace ucraini avrebbero riportato sintomi di sospetto avvelenamento dopo un incontro a Kiev avvenuto a inizio marzo.

Dopo quell'incontro nella capitale ucraina, tenuto segreto, Abramovich avrebbe avuto strani sintomi quali occhi rossi, lacrimazione costante e dolorosa oltre a una desquamazione della pelle di faccia e mani. Sintomi che riportano a una possibile intossicazione con un agente chimico o biologico. Anche

Rustem Umerov

, parlamentare ucraino, filoeuropeista che si batte per il riconoscimento della minoranza tartara in Crimea, avrebbe riportato sintomi del tutto simili.

Secondo il Wall Street Journal potremmo essere di fronte a un tentativo da parte dei russi di sabotaggio dei colloqui di pace. Non è però chiaro effettivamente chi fosse nel mirino degli "avvelenatori". Anche gli esperti non sono stati in grado, con gli elementi a disposizione, di stabilire se siamo di fronte a un attacco chimico, biologico o una sorta di contaminazione da radiazioni elettromagnetiche.

