Weinstein, inizia l'ora della verità: al via il processo a New York

Harvey Weinstein è arrivato al Tribunale di New York per l'inizio del processo nel quale è imputato per stupro e molestie sessuali. Si è presentato trascinandosi a un carrello da passeggio, reso obbligatorio - sostengono i suoi avvocati - dopo un intervento alla schiena. L'ex produttore cinematografico, 67 anni, che continua a proclamarsi innocente, sarà presente a tutte le udienze del processo che potrebbe durare due mesi. Non comparirà mai sul banco della difesa. Se condannato rischia il carcere a vita.