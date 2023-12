Web e sicurezza, anche Pornhub tra le piattaforme "sorvegliate speciali" dalla Ue

Le piattaforme nel mirino della Ue

Accanto alle big Google, Apple, Facebook, Amazon, X e TikTok e ad altre tredici piattaforme considerate regine del mercato digitale, ciascuna con più di 45 milioni di utenti attivi nell'Ue, i tre siti di materiale video pornografico saranno soggetti a norme più severe per garantire in particolare che mettano in atto le salvaguardie necessarie per la tutela dei minori e per contrastare la diffusione di contenuti illegali. La Commissione europea sarà responsabile della supervisione di Pornhub, Stripchat e XVideos, in collaborazione con i coordinatori dei servizi digitali dei Paesi membri.