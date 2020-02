Voto Usa 2016, media: "Trump offre grazia a Assange se scagiona Russia"

Donald Trump ha offerto la grazia o una via d'uscita a Julian Assange, indagato in Usa, nel caso dica che la Russia non è coinvolta nella divulgazione delle email hackerate al partito democratico nel 2016. Lo scrive il Guardian, citando una dichiarazione dell'avvocato del fondatore di Wikileaks, secondo cui la proposta è arrivata tramite un deputato repubblicano. Quest'ultimo ha fatto visita ad Assange quando era nell'ambasciata ecuadoregna nel 2017.