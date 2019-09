Voto Israele, Benjamin Netanyahu: occorre governo stabile sionista

"Israele ha bisogno di un governo stabile, forte e sionista. Cercheremo di formare nei prossimi giorni un governo sionista che veda Israele come uno stato ebraico e non un governo che si basi sul sostegno di partiti arabi". Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu nel suo primo discorso dopo gli exit poll e in attesa dei dati definiti delle elezioni. "Ho parlato con i partner del Likud - ha aggiunto - e tutti sono impegnati in questo obiettivo".