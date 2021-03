Von der Leyen: stop export AstraZeneca finché non rispetterà i patti

Ansa

"Ci aspettiamo che AstraZeneca accresca i suoi sforzi per distribuire di più e mettersi in pari. Questo sarà il riferimento sulla possibilità" per l'azienda di "esportare anche da altri Stati membri". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, chiarendo che la mancata autorizzazione dell'Italia "non è una tantum" e che dipende "dall'azienda ricreare la fiducia onorando il contratto. Se lo farà", potrà tornare ad esportare.