Von Der Leyen:"Con il Global Gateway uniamo le forze per le sfide globali"

La presidente della Commissione Ue sottolinea l'importanza del piano europeo di investimenti nei Paesi in via di sviluppo

"Si tratta di un programma da 300 miliardi di euro per il finanziamento e la costruzione di infrastrutture" ha detto. "In Europa abbiamo un chiaro interesse strategico a unire le forze per superare le sfide globali. Ecco perché abbiamo scelto di lavorare a stretto contatto con i nostri partner. E a due anni dal lancio del Global Gateway, stiamo vedendo i risultati positivi", ha sottolineato Von der Leyen.

Ursula von der Leyen , la presidente della Commissione europea, nel corso del suo intervento al primo Forum del Global Gateway a Bruxelles, ribadisce l'importanza del Global Gateway, il piano Ue che ha l'obiettivo di investire nei Paesi in via di sviluppo.

Questo piano Ue "significa dare ai Paesi una scelta, e una scelta migliore perché per molti Paesi del mondo le opzioni di investimento non solo sono limitate. Nessun Paese dovrebbe trovarsi di fronte a una situazione in cui l'unica opzione per finanziare le proprie infrastrutture essenziali è quella di vendere il proprio futuro", ha detto la presidente.

"Investiti 66 miliardi di euro" "Da quando abbiamo lanciato Global Gateway nel 2021, l'Ue ha già impegnato 66 miliardi di euro per progetti di trasformazione. Quasi la metà di questi sono sovvenzioni che non devono essere restituite. E questo solo dal nostro bilancio europeo. A questi si aggiungono gli Stati membri e i finanziamenti privati" ha dichiarato Von der Leyen.