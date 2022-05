Von der Leyen: entro giugno parere su ingresso dell'Ucraina in Ue

Bruxelles potrebbe dare entro giugno il proprio parere sull'ingresso dell'Ucraina in Europa: lo ha fatto sapere il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine di un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Nella giornata dell'Europa - ha spiegato la von der Leyen in un tweet - abbiamo parlato del supporto dell'Ue al percorso europeo dell'Ucraina. Non vediamo l'ora di ricevere le risposte al questionario per la candidatura a membro dell'Ue. La Commissione punta a dare il suo parere a giugno".