Violentò una minorenne: latitante italiano arrestato in Germania

Un 30enne calabrese fuggito per evitare di scontare una condanna definitiva a 6 anni di reclusione per violenza sessuale su una minorenne è stato arrestato a Wolfenbuttel, in Germania dalla polizia tedesca su indicazione dei carabinieri.

Nei suoi confronti pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria nel dicembre del 2023. L'uomo si era reso di fatto irreperibile sottraendosi a un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali quando è diventata definitiva la sentenza di condanna per una violenza sessuale commessa nel 2015 ai danni di una ragazza all'epoca minorenne.