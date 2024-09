Almeno quattro persone sono morte in Vietnam a causa del passaggio del tifone Yagi che si è abbattuto sulle coste settentrionali, dopo aver provocato almeno 23 morti in Cina meridionale e nelle Filippine. Lo riferiscono i media locali, precisando che il tifone - fra i più potenti registrati quest'anno - ha colpito le province Hai Phong e Quang Ninh con venti che superavano i 149 km/h, sradicando migliaia di alberi e spazzando via navi e imbarcazioni in mare.