Vietnam, frana seppellisce minibus: almeno sette morti

In Vietnam almeno sette persone sono morte quando una frana, innescata dalle forti piogge, ha sepolto il furgone su cui viaggiavano. La frana ha colpito il furgone da 16 posti intorno alle 4 del mattino ora locale mentre attraversava il distretto di Bac Me, nella provincia di Ha Giang. I soccorritori hanno recuperato sette corpi, compreso quello di un ragazzino. Altre sei persone sono state ritrovate vivi e portate in un vicino ospedale, mentre sul posto proseguono le ricerche.