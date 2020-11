Vienna, ministro: "Almeno un attentatore in fuga, non uscite di casa"

Ansa

Un attentatore "pesantemente armato" è stato ucciso dalla polizia di Vienna, mentre "almeno uno è ancora in fuga". Lo ha confermato il ministro dell'Interno austriaco, Karl Nehammer, parlando degli attacchi compiuti in vari punti della città. Il ministro ha poi lanciato un appello ai viennesi a non uscire di casa se non per motivi professionali o altre necessità urgenti, perché "l'emergenza è ancora in corso. Martedì le scuole resteranno chiuse".