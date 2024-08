Vienna, arrestato jihadista: preparava un attacco al concerto di Taylor Swift

Preparava un attentato per colpire ai concerti di Taylor Swift, previsti nei prossimi giorni a Vienna. Con questa accusa la polizia austriaca ha arrestato un uomo. Il sospetto terrorista sarebbe stato impegnato a organizzare un attacco di matrice jihadista alle esibizioni della popstar americana, previste per giovedì e venerdì nella capitale. Ad annunciarlo sono stati i vertici della polizia. Si tratta del secondo caso di attacco terroristico, in questo caso fortunatamente evitato, legato al nome della nota cantante statunitense, dopo la strage di Southport, dove un 17enne accoltellò diverse bambine di una classe di yoga ispirata alla musica dell'artista.