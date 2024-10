Turchia, video hot tra donna arbitro e il suo supervisore: sospesa

È il caso che sta tenendo banco nel mondo del calcio in Turchia e non solo. Quello che ha come protagonista la donna arbitro Elif Karaarslan. Nei giorni scorsi è circolato, sui social, un video a luci rosse che la vede in intimità con il supervisore dei direttori di gara turchi, Oran Erdemir. Un filmato che le è costato la sospensione dalla federazione arbitrale. La 24enne non ci sta e ha subito replicato: "È un fake, si tratta chiaramente di un video manipolato con l'IA".