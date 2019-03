Via della Seta, fonti Ue: "Non siamo preoccupati, ci sono paletti"

"Gli stati membri dell'Ue non possono negoziare accordi in contraddizione con la legislazione europea. Per questo non siamo preoccupati" per la firma dell'intesa tra Cina e Italia sulla via della Seta e per le 13 già apposte da altri Paesi al memorandum con Pechino. Lo hanno sottolineato fonti Ue, ricordando che "la politica commerciale è di competenza dell'Unione europea, quindi gli Stati membri non possono limitare i nostri margini di manovra".