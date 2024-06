Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il primo ministro olandese Mark Rutte si sono sentiti al telefono in vista del Consiglio europeo straordinario del 17 e del 18 luglio, che sarà cruciale per le decisioni sul Recovery Fund. "Next Generation e il prossimo Quadro finanziario pluriennale sono stati gli argomenti al centro della conversazione tra i due leader", secondo quanto rende noto Palazzo Chigi.