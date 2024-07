Vertice Nato, Meloni: "Mi aspetto unità" | Stoltenberg: "Rafforzeremo il nostro sostegno a Kiev"

"Prenderemo decisioni per rafforzare ulteriormente il nostro sostegno a Kiev: la Russia deve accettare una soluzione in cui l'Ucraina prevalga come nazione sovrana e indipendente", ha assicurato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Incontrando il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, Stoltenberg ha definito "orrendi e atroci" gli attacchi missilistici sferrati lunedì mattina da Mosca contro Kiev.