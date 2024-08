Verona, tenta di dar fuoco alla ex: passante avverte polizia e la salva

A Verona un uomo ha cosparso di benzina la ex per poi accingersi a darle fuoco. A salvare la donna è stato l'intervento di un passante che, avendo visto la scena, ha prontamente chiamato la polizia. Gli agenti arrivati sul posto hanno messo in salvo la donna e arrestato un 50enne srilankese, ora accusato di tentato omicidio. Il fatto è accaduto nel quartiere Golosine.