Venezuela, gli Usa attaccano: una frode l'elezione di Maduro

Gli Stati Uniti non riconoscono Nicolas Maduro come presidente del Venezuela e non condividono la sentenza della Corte suprema del Paese, che ha confermato la sua vittoria alle elezioni del 28 luglio. La decisione del tribunale, dicono a Washington, "manca totalmente di credibilità" e "c'è la prova schiacciante che Gonzalez ha ricevuto un maggior numero di voti". I fedelissimi e i militari hanno però fatto quadrato intorno al delfino di Hugo Chavez, mentre l'opposizione parlano di un "regime" che "cerca di seppellire la verità". Al fianco di Washington si schiera la comunità internazionale. A favore dell'elezione di Maduro ci sono invece Russia, Cina, Cuba, Nicaragua, Iran.