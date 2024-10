Sei oppositori venezuelani sono ormai da sette mesi rifugiati all'interno dell'ambasciata argentina a Caracas. I sei hanno ottenuto asilo politico per i gravi rischi che corrono nel loro Paese. Nonostante le numerose richieste da parte di Buenos Aires e di altri Paesi, il Venezuela si è rifiutato di concedere loro un salvacondotto per garantire l'uscita in sicurezza dal territorio venezuelano. Caracas li accusa di cospirazione.