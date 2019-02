Venezuela, Salvini: "Maduro è un fuorilegge, si vada a elezioni"

Sebbene l'Italia abbia deciso di non riconoscere l'autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidò, Matteo Salvini attacca Nicolas Maduro definendolo un "fuorilegge". "Affama, incarcera e tortura il suo popolo - afferma il vicepremier -. Spero in elezioni libere e democratiche il prima possibile. Sono vicino ai milioni di italiani, e discendenti di italiani, che vivono, resistono e soffrono in Venezuela".