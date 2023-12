Venezuela al referendum per l'annessione dell'Essequibo: si rischia una guerra

Tra i quesiti della consultazione in programma domenica infatti vi è la trasformazione della regione - ricca di risorse petrolifere - in un nuovo stato della Repubblica venezuelana.

Maduro pronto a una guerra Non è chiaro quali sarebbero le implicazioni legali di un'eventuale approvazione, ma sta di fatto che il governo del presidente Nicolas Maduro potrebbe voler sfruttare la vicenda a scopi elettorali - non esclusa una dimostrazione di forza.

Caracas, come ricorda il quotidiano britannico The Guardian, reclama la sovranità sull'Essequibo fin dalla sua indipendenza, nel 1811. La regione - un'area di foresta pluviale quai totalmente impenetrabile - tuttavia è abitata in gran parte da persone provenienti dalla Guyana - che non a caso nel 2018 ha chiesto alla Corte Internazionale di Giustizia di regolare la questione. Per una sentenza tuttavia ci vorranno anni, e nel frattempo Maduro - che contesta l’autorità della corte - ha deciso di chiedere ai cittadini se Caracas debba ignorare l'arbitrato e annettere quanto ammonta a due terzi del territorio dell'attuale Guyana, concedendo ai residenti - di lingua inglese - la cittadinanza venezuelana.

I tentativi di sospensione La Guyana ha chiesto al Tribunale di far sospendere il referendum, ma Caracas ha ribadito di voler procedere col voto; se tutti i governi venezuelani hanno periodicamente riesumato la questione specie in periodi di crisi interna, Maduro si è spinto molto più in là dei suoi predecessori. Dal 2015 infatti nella regione sono state scoperte ingenti riserve petrolifere, il che ha portato Maduro a premere l'acceleratore sulla retorica patriottica e accusare sia la Guyana che le grandi compagnie petrolifere di voler rubare la terra venezuelana attraverso un "colonialismo giuridico".

