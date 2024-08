Venezuela, l'opposizione sfila nelle strade contro Maduro

In Venezuela migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Caracas chiedendo la fine del regime di Nicolas Maduro. La leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, che ha detto di vivere nascosta perché teme per la propria vita, ha detto che "non siamo mai stati così forti come oggi" mentre "il regime non è mai stato così debole". Maduro, erede del leader socialista Hugo Chávez e capo del Paese dal 2013, è stato nuovamente proclamato presidente la scorsa settimana, ma gli Usa e diversi Paesi dell'America Latina contestano le elezioni riconoscendo invece come vincitore lo sfidante Edmundo Gonzalez Urrutia.