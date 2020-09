Venezuela, Onu: Maduro responsabile di crimini contro l'umanità

Nicolas Maduro e membri di spicco del suo governo sono responsabili di crimini contro l'umanità in Venezuela. L'accusa è stata lanciata da un team d'inchiesta Onu, parlando di un uso sistematico di torture e omicidi dal 2014. Nel loro primo rapporto, gli investigatori delle Nazioni Unite scrivono di avere "buone ragioni per credere che il presidente", così come il ministro dell'Interno e quello della Difesa, "abbiano ordinato i crimini accertati".