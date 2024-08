Sarebbero almeno 1.010, di cui 91 minorenni, le persone detenute dalle forze di sicurezza in Venezuela, a margine delle mobilitazioni e delle proteste sociali esplose nel Paese dopo la contestata elezione del presidente Nicolas Maduro. Lo riferisce su X l'organizzazione non governativa For Penal, lasciando inalterato il bilancio delle vittime: 11 i morti che si contano nei disordini.