Venezuela, è morto l'uomo più anziano del mondo: aveva 114 anni

E' morta in Francia a 118 anni la donna più anziana al mondo: Suor Andrè era nata l'11 febbraio del 1904 ed aveva 118 anni. E' deceduta nella notte fra lunedì e martedì in una casa di riposo di Tolone: lo riferisce l'Agence France Presse. Nata Lucile Randon a Alès (nel Gard), era stata proclamata dal Guinness dei Primati persona più anziana al mondo dopo la scomparsa della giapponese Kane Tanaka, morta a 119 anni lo scorso 25 aprile. Da qualche anno, l'anziana religiosa non nascondeva una certa stanchezza: auspicava di "ritirarsi da questa vicenda". Ma "Dio non mi ascolta", aveva confidato un anno fa. Ormai inchiodata a una sedia a rotelle e cieca, Suor Andrè si rammaricava di aver perduto parte delle sue capacità fisiche. "Si dice che il lavoro uccide, ma a me il lavoro ha fatto vivere. Ho lavorato fino a 108 anni", raccontava lo scorso aprile quando era diventata la decana dell'umanità, dopo esserlo stata prima della Francia e poi d'Europa. "E' una grande tristezza ma è quello che voleva, il suo desiderio era raggiungere il suo adorato fratello. Per lei, è stata una liberazione", ha commentato David Tavella, responsabile della comunicazione della casa di cura per anziani Sainte-Catherine-Labouré.