Venezuela, Montecitorio approva la risoluzione di maggioranza

L'Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con cui il governo propone di sostenere gli sforzi diplomatici per la convocazione di nuove elezioni presidenziali in Venezuela. Il testo è stato approvato con 266 voti a favore, 205 contrari e nove astenuti (i deputati di LeU). Per la Lega "l'elezione di Maduro è stata fraudolenta, non staremo mai con i dittatori", ha affermato il deputato Paolo Formentini in dichiarazione di voto.