Venezuela, Maduro: "Aiuti dagli Usa? Cibo marcio e contaminato"

Il presidente venezuelano in carica, Nicolas Maduro, definisce gli aiuti umanitari provenienti dagli Usa "uno specchietto per le allodole". Maduro denuncia il fatto che i camion, in gran parte ancora fermi al confine con la Colombia, contengono "cibo marcio e contaminato". Giovedì i partecipanti alla conferenza di Washington, nella sede dell'Organizzazione degli Stati americani, si sono impegnati a offrire aiuti per 100 milioni di dollari.