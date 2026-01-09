Logo Tgcom24
Mondo
operazione al largo del Paese

Venezuela, la Guardia costiera Usa a bordo di una quinta petroliera

La nave Olina batteva falsamente bandiera di Timor Est

09 Gen 2026 - 14:06
© Afp

© Afp

Le forze degli Stati Uniti sono salite a bordo di una quinta petroliera nell'ambito della campagna per tracciare e bloccare il traffico illegale di greggio dal Venezuela. Lo riferisce il Wall Street Journal citando due fonti Usa. Secondo quanto indicato, l'operazione è stata condotta dalla Guardia costiera degli Stati Uniti nelle prime ore del 9 gennaio, e ha riguardato la petroliera Olina, individuata in acque vicine al Venezuela.

La nuova petroliera fermata dagli Usa

 La nave, precedentemente denominata Minerva M, è stata sanzionata da Washington per il suo coinvolgimento nel trasporto di petrolio russo. Secondo il database pubblico di navigazione Equasis, Olina batteva falsamente bandiera di Timor Est.

L'intervento è stato confermato anche dalla società di sicurezza e tracciamento marittimo Vanguard. L'azione si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio e interdizione condotta dagli Stati Uniti nei confronti di imbarcazioni sospettate di tentare di eludere il blocco imposto alle petroliere sanzionate in transito da e verso il Venezuela. Secondo le stesse fonti, l'ultimo intervento rischia di acuire le tensioni tra Washington e Mosca, a pochi giorni dal sequestro di un'altra nave considerata di proprietà russa.

