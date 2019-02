Venezuela: l'Assemblea nazionale approva piano aiuti umanitari

L'Assemblea nazionale venezuelana, controllata dall'opposizione, ha approvato a Caracas "una strategia di aiuto urgente per l'emergenza umanitaria", rivolta "alle persone la cui vita è in pericolo". In questo modo l'Assemblea, presieduta da Juan Guaidó, ha deciso di opporsi alla posizione del presidente Nicolás Maduro che si è detto contrario al suo ingresso perché rappresenterebbe il pretesto per un intervento militare degli Stati Uniti.