Venezuela, in migliaia scendono in piazza contro Nicolas Maduro

Migliaia di venezuelani sono arrivati sulla principale arteria di Las Mercedes, a Caracas, per la manifestazione in appoggio a Juan Guaidò e contro il governo di Nicolas Maduro. Almeno 400 metri a partire dal palco disposto per i comizi che chiuderanno la protesta sono già gremiti da una folla compatta. Altre concentrazioni si segnalano in molte città del Paese. Previste manifestazioni anche a favore del presidente.