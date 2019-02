Venezuela, il Giappone non si schiera sul riconoscimento di Guaidò

Tokyo non si schiera sul riconoscimento di Juan Guaidò in Venezuela. "Il governo giapponese auspica che il movimento che punta al ripristino della democratizzazione del Paese continui pacificamente, riflettendo le posizioni delle varie nazioni", ha detto il capo di Gabinetto Yoshihide Suga in una conferenza stampa. Lunedì il premier Shinzo Abe, a colloquio con la cancelliera tedesca Angela Merkel, aveva auspicato una soluzione democratica e stabile.