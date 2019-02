Venezuela, Guaidò: "Sono sicuro che l'Italia si unirà all'Europa"

"Auspico che un Paese fratello come l'Italia possa unirsi al più presto con il resto dell'Europa". Lo ha detto l'autoproclamato presidente venezuelano Juan Guaidò, che non è ancora stato riconosciuto da Roma. "C'è un problema di maggioranza, sono in contatto con i responsabili dell'esecutivo e sono sicuro che l'Italia potrà fare questo passo", ha aggiunto. "In Venezuela - ha poi ricordato - c'è una delle principali comunità italiane all'estero".