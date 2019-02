Venezuela, Guaidò: "Rischio guerra civile è invenzione di Maduro"

"Non c'è possibilità di una guerra civile in Venezuela, è un'invenzione di Maduro". Lo ha detto Juan Guaido, autoproclamatosi presidente e riconosciuto da diversi Paesi Ue, dopo che Nicolas Maduro aveva affermato che c'è il rischio di una guerra civile e questo "dipende dal livello di pazzia e aggressività dell'impero del Nord e dei suoi alleati occidentali", in riferimento agli Stati Uniti.