Venezuela, Guaidò: "Grazie ai militari sono in Colombia" | Maduro chiude la frontiera

La decisione di Maduro è stata presa alla vigilia della consegna di aiuti umanitari supportata dagli Stati Uniti. Il vicepresidente Delcy Rodriguez ha dichiarato che il governo ha disposto la chiusura temporanea di tre incroci nello Stato di Tachira, a causa delle "minacce gravi e illegali" contro la pace e la sovranità del Venezuela da parte del governo della Colombia.



L'area di confine è dove i sostenitori del leader dell'opposizione Juan Guaidò stanno cercando di consegnare diverse tonnellate di cibo e forniture mediche trasportate in aereo in Colombia negli ultimi giorni dall'amministrazione di Trump.



"Come siamo arrivati qui in Colombia? Quando hanno vietato lo spazio aereo, proibito ogni tipo di navigazione, ostacolato le strade, perfino sparato contro i deputati che andavano in convoglio verso la frontiera: noi siamo qui precisamente perché le forze armate venezuelane hanno partecipato anch'esse in questo processo", ha affermato Guaidò a margine di una visita a uno dei depositi dove è raccolta l'assistenza umanitaria internazionale per il Venezuela. Durante una conferenza stampa comune insieme a Duque e Pinera, il presidente autoproclamato si è presentato come "rappresentante legittimo del popolo venezuelano", venuto "non per chiedere un'elemosina, come dicono alcuni", bensì per "cercare di risolvere una crisi che non siamo stati noi a creare, ma che dobbiamo comunque affrontare".



In quanto all'annunciato ingresso degli aiuti, Guaidò ha detto che "l'intera società si è mobilitata" per andare a prelevare cibo e medicine oltre il confine e "oltre un milione di persone si sono iscritte per partecipare in questa grande impresa".