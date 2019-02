Venezuela, Gruppo di Lima: "L'esercito sostenga Guaido"

Il Gruppo di Lima - composto da diversi Paesi dell'America Latina e dal Canada - chiede un cambiamento di governo pacifico in Venezuela e invita l'esercito di Caracas a sostenere il leader dell'opposizione Juan Guaido. Undici dei 14 Paesi membri del gruppo, istituito ad agosto del 2017 per contribuire a una soluzione pacifica della crisi in Venezuela, hanno diffuso una dichiarazione comune a seguito della riunione avvenuta a Ottawa.