Venezuela, Germania: "Maduro nega la crisi umanitaria"

"Nicolas Maduro non solo non dispone della legittimità democratica necessaria por motivi politici, ma inoltre ha negato la crisi umanitaria che soffre il Venezuela, il che ha finito per aggravare la situazione". A dirlo è Daniel Martin Kriener, l'ambasciatore tedesco a Caracas. Con il riconoscimento di Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela, ha indicato Kriener, "la Germania riconosce l'autorità legittima del Paese".