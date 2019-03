Venezuela, ex ministro della Sanità chiede asilo in Colombia

Il generale Carlos Rotondaro, ex ministro della Sanità venezuelano, che fa parte della lista di alti dirigenti di Caracas che sono oggetto di sanzioni Usa per corruzione, ha chiesto asilo in Colombia. Lo ha reso noto il canale news Ntn24, che ha trasmesso un'intervista a Rotondaro nella quale l'ex ministro ha dichiarato essere disposto ad immolarsi per la patria "ma non per un governo di incapaci e di corrotti".