Machado non sarà candidata alle elezioni in Venezuela

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha annunciato ufficialmente che non sarà candidata alle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 28 luglio.

In una conferenza stampa l'ex deputata e leader del partito Vente Venezuela ha confermato l'impossibilità di accesso al sistema elettronico del Consiglio nazionale elettorale per effetto dell'interdizione a 15 anni dal ricoprire cariche pubbliche sancita lo scorso dicembre dalla Corte suprema e definita ancora una volta "irrazionale, incostituzionale e vile". Machado aveva infatti stravinto le primarie della Piattaforma unitaria democratica del 22 ottobre diventando la principale rivale del presidente Nicolás Maduro, in corsa per un terzo mandato. A causa dell'esclusione la coalizione conservatrice è stata costretta a indicare un sostituto.