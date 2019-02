Venezuela, Di Maio: "Non riconosciamo né Guaidò né Maduro"

Il vicepremier Luigi Di Maio, parlando alla Camera sulla vicenda venezuelana, ha detto che il governo italiano non intende "riconoscere soggetti che non sono stati votati. Per questo non riconosciamo neppure Maduro e per questo l'Italia continua a perseguire la via diplomatica e di mediazione con tutti gli Stati". Di Maio ha confermato le preoccupazioni del M5s di favorire una guerra civile.