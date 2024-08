Venezuela, deputato di Fratelli d'Italia denuncia: "Sparito un italiano"

Ad avvertire le autorità italiane della nuova scomparsa di Antonio Calvino, spiega Di Giuseppe "è stato il Comites degli italiani in Venezuela (organismo che si confronta con il consolato, ndr). Ma ora chiunque si rifiuta di andare a casa sua e della famiglia per verificare di persona cosa sia successo, perché hanno paura loro stessi di ritorsioni. Per cui abbiamo denunciato la cosa al console".