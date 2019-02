Venezuela, anche Malta riconosce Guaidò presidente ad interim

Anche Malta, come altri Paesi dell'Ue, ha riconosciuto Juan Guaidò come presidente ad interim del Venezuela. Lo si legge in una nota ufficiale diramata dal governo de La Valletta, che "ribadisce il suo appoggio alla dichiarazione dell'Unione europea del 26 gennaio che sollecita Nicolas Maduro a indire elezioni presidenziali", prendendo atto che queste non sono state annunciate nel tempo stabilito di otto giorni.