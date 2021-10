Venezuela, 23 anni di carcere a militare per morte manifestante

ansa

Arli Mendez Teran, il soldato assolto all'inizio di ottobre per la morte di uno studente durante le proteste contro il potere nel 2017, è stato ora condannato a 23 anni di carcere, in un nuovo processo richiesto dalla Procura. Il primo procedimento era stato annullato ed è stata aperta un'inchiesta contro il giudice che aveva assolto il militare, scatenando le proteste di diverse organizzazioni per i diritti umani.