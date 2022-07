Vaticano, venduto palazzo di Londra per 186 milioni di sterline

Il palazzo di Londra al centro di un processo tuttora in corso in Vaticano per una presunta compravendita-truffa, è stato venduto "con un incasso complessivo di 186 milioni di sterline" (pari a 214 milioni di euro).

Lo comunica l'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, precisando che "le perdite riscontrate rispetto a quanto speso per l'acquisto dell'immobile sono state conferite alla riserva della Segreteria di Stato, senza che in nessun modo in questa circostanza sia toccato l'Obolo di San Pietro, e con esso le donazioni dei fedeli".