Variante Omicron, von der Leyen: "E' una corsa contro il tempo"

Ansa

"E' una corsa contro il tempo" per il contrasto della variante Omicron. Lo afferma il presidente della Commissione Ue, Ue, Ursula von der Leyen. "Consideriamo la variante in maniera molto seria. Ci vorranno due-tre settimane per avere una visione completa delle caratteristiche di questa mutazione - aggiunge -. La priorità, innanzitutto, è vaccinarsi e fare la terza dose. La seconda priorità è tenere le mascherine e il distanziamento sociale".