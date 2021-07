Variante Delta, +46% di casi in Gb dalla scorsa settimana

Ansa

I casi di Covid-19 dovuti alla variante Delta sono aumentati in Gran Bretagna del 46% dalla scorsa settimana. Nello specifico il numero di positivi risulta cresciuto di 50.824 unità, per un totale di 161.981. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali. Sebbene i contagi siano in aumento non si registra allo stesso tempo una crescita proporzionale di ricoveri.