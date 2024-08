Vaiolo delle scimmie, dichiarata l'emergenza in Africa

L'Africa Centres for Disease Control and Prevention ha dichiarato l'epidemia di mpox, nota come vaiolo delle scimmie. Partita dalla Repubblica Democratica del Congo, si sta diffondendo in altri Paesi africani un'emergenza sanitaria pubblica per la sicurezza continentale. Questa "non è semplicemente un'altra sfida, ma è una vera crisi che richiede un'azione politica collettiva", ha affermato il direttore generale del Cdc africano Jean Kaseya.