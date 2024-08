Il vaiolo delle scimmie arriva in Europa, in Svezia il primo caso fuori dall'Africa della variante più pericolosa

L'epicentro dell'epidemia di Mpox è in Congo, con oltre 14mila casi e 524 morti nella prima metà dell'anno. Nell'ultimo mese sono stati segnalati circa 90 infezioni dovute al ceppo 1b del virus mpox in quattro Paesi confinanti che non avevano mai segnalato la malattia in precedenza: Burundi, Kenya, Ruanda e Uganda.