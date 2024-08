Vaiolo delle scimmie, l'Oms dichiara lo stato di emergenza internazionale

Negli ultimi due mesi in Italia, secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, si sono verificati nove nuovi casi: due in Friuli-Venezia Giulia, uno in Lombardia e sei in Veneto. A partire da maggio 2022, quando in Italia è stato riscontrato il primo caso di infezione, nel nostro Paese sono stati confermati 1.056 contagi, 262 dei quali collegati a viaggi all'estero. Quasi la metà dei casi (441) sono stati registrati in Lombardia. Seguono il Lazio (169) e l'Emilia-Romagna (97).