Vaccini, via libera dell'Ue al contratto con Pfizer da 1,8 mld di dosi

Afp

La Commissione europea dà il via libera a un maxi-contratto con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Si tratta di un accordo per la fornitura di "900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni" da qui a tre anni, scrive su Twitter la presidente Ursula von der Leyen, precisando: "Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i vaccini".